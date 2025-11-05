Яку валюту не приймають банки та обмінники?

Якщо фінустанова відмовляється приймати вказану валюту, регулятор може вжити заходів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– наголосив НБУ.

Зауважимо, що від стану банкноти залежить результат обміну. У 2023 регулятор скасував поняття "незначно зношена" купюра. Таким чином прагнули виключити "людський фактор" при перевірці банкноти.

Це означає, що банкноти з незначними пошкодженнями мають вільно обмінюватись. А от значно зношені – віддаються на інкасо.

Зверніть увагу! Процедура інкасо відбувається за тарифами фінустанови.

Що потрібно знати про валюту зараз?

Як показує статистика НБУ, найчастіше підроблюються банкноти номіналом – 100 доларів. Якщо ви сумніваєтесь чи чинна купюра у ваших руках, передайте її на експертизу. НБУ проводить перевірку безоплатно. У випадку виявлення фальшивки, банкноту передадуть у правоохоронні органи для проведення розслідування.

Раніше номіналів доларових банкнот було значно більше. Згодом деякі з них вивели з обігу через те, що в них "відпала" потреба.

Цікаво! Чинними вважаються усі долари, випущені, починаючи з 1914 року.