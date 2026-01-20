Що відбувається на фондових ринках зараз?
Ситуація загострилась на фоні заяв Трампа про намір "поглинути" Гренландію, повідомляє Reuters.
Також рекордно зросла вартість золота та срібла. Зокрема, сьогодні були встановлені такі ціни:
- золото сягнуло – 4 721,91 долара за унцію;
- срібло – 94,72 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Важливо! В результаті заяв Трампа, дещо впала ціна нафти.
У понеділок ринки акцій США закриті у зв'язку з Днем Мартіна Лютера Кінга-молодшого, хоча ф'ючерси на S&P 500 та Nasdaq впали більш ніж на 1,2%. У Європі індекс STOXX 600 впав на 1,2%. Індекси блакитних фішок у Франкфурті (GDAXI), Париж (FCHI), Лондон (FTSE), знизилися від 0,4% і до 1,7%,
– наголошує видання.
Інші індекси змінились так:
- японський Nikkei впав на – 0,7%;
- найширший індекс MSCI для акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону (без Японії) не зазнав відчутних змін.
Очевидно, що фінансові ринки реагують на нові тарифні погрози. Дуже ймовірно, що Білий дім системно використовуватиме загрозу тарифів – навіть коли угоди вже були укладені,
– вказав головний економіст Forvis Mazars Джордж Лагаріас.
Які заяви, що вплинули на фондовий ринок, зробив Трамп?
Трамп сказав, що він готовий впровадити додаткові 10% мита на різного роду продукцію з 1 лютого. Йдеться про товари, що імпортовані з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, а також – Великої Британії.
До того ж Трамп готовий збільшувати ці тарифи до 25% з 1 червня. Так відбудеться, якщо європейські держави не досягнуть з США угоди, щодо Гренландії.
ЄС засудили тарифні прогнози. Франція навіть захотіла ввести низку економічних контрзаходів. Зокрема, країни Європи мають змогу впровадити власний пакет тарифів.