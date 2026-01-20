Що відбувається на фондових ринках зараз?

Ситуація загострилась на фоні заяв Трампа про намір "поглинути" Гренландію, повідомляє Reuters.

Також рекордно зросла вартість золота та срібла. Зокрема, сьогодні були встановлені такі ціни:

золото сягнуло – 4 721,91 долара за унцію;

срібло – 94,72 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Важливо! В результаті заяв Трампа, дещо впала ціна нафти.

У понеділок ринки акцій США закриті у зв'язку з Днем Мартіна Лютера Кінга-молодшого, хоча ф'ючерси на S&P 500 та Nasdaq впали більш ніж на 1,2%. У Європі індекс STOXX 600 впав на 1,2%. Індекси блакитних фішок у Франкфурті (GDAXI), Париж (FCHI), Лондон (FTSE), знизилися від 0,4% і до 1,7%,

– наголошує видання.

Інші індекси змінились так:

японський Nikkei впав на – 0,7%;

найширший індекс MSCI для акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону (без Японії) не зазнав відчутних змін.

Очевидно, що фінансові ринки реагують на нові тарифні погрози. Дуже ймовірно, що Білий дім системно використовуватиме загрозу тарифів – навіть коли угоди вже були укладені,

– вказав головний економіст Forvis Mazars Джордж Лагаріас.

Які заяви, що вплинули на фондовий ринок, зробив Трамп?