Що відбувається з акціями США зараз?
Ринок очікує, що питання Гренландії буде урегульовано дипломатично, повідомляє Reuters.
Одна з причин, чому ринок відскакує – Трамп підкреслив, що не має наміру застосовувати силу, щоб забрати Гренландію, і що хоче зробити це дипломатично,
– наголосив керівник команди мультиактивних рішень у Federated Hermes Даміан Макінтайр.
Які саме важливі зміни відбулися на ринку:
- Індекс волатильності CBOE впав, відносно рівня максимумів, що були зафіксовані ще у середині листопада. Саме таких значень цей показник торкнувся на попередній сесії. Індекс впав на 2,43 пункту – до 17,59.
- Акції деяких гігантів зросли. Наприклад, Nvidia додала 2,6%. А от акції Alphabet збільшились в ціні на 3%.
На момент оголошення (позиції Трампа – 24 Канал) індекси Уолл-стріт торгувалися в плюсі, але після цього різко зросли, оскільки інвестори схвально відгукнулися про небажання потенційної нової тарифної війни щодо майбутнього Гренландії,
– вказує видання.
Що саме відбулося з 3 основними індексами США:
- Промисловий індекс Доу-Джонса зріс на 588,64 пункту, або 1,21%, до 49 077,23.
- Індекс S&P 500 підвищився на 78,76 пункту, або 1,16%, до 6 875,62.
- Індекс Nasdaq Composite піднявся на 270,50 пунктів, або 1,18%, до 23 224,83.
Що важливо знати про вплив заяв Трампа на фондовий ринок у Давосі?
Трамп пообіцяв не застосовувати жодних силових дій для придбання Гренландії. Водночас американський лідер стверджує, що жодна країна не зможе гарантувати безпеку данської території, окрім США.
Особливо помітним став "відскок" після обвалу, який стався у вівторок. Тоді 3 основні індекси США просіли майже на 2%. Це сталося внаслідок заяв Трампа про впровадження тарифів проти ЄС, якщо європейські лідери не дозволять американцям придбати Гренландію.