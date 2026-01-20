Что происходит на фондовых рынках сейчас?
Ситуация обострилась на фоне заявлений Трампа о намерении "поглотить" Гренландию, сообщает Reuters.
Также рекордно выросла стоимость золота и серебра. В частности, сегодня были установлены такие цены:
- золото достигло – 4 721,91 доллара за унцию;
- серебро – 94,72 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Важно! В результате заявлений Трампа, несколько упала цена нефти.
В понедельник рынки акций США закрыты в связи с Днем Мартина Лютера Кинга-младшего, хотя фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq упали более чем на 1,2%. В Европе индекс STOXX 600 упал на 1,2%. Индексы голубых фишек во Франкфурте (GDAXI), Париж (FCHI), Лондон (FTSE), снизились от 0,4% и до 1,7%,
– отмечает издание.
Другие индексы изменились так:
- японский Nikkei упал на – 0,7%;
- широкий индекс MSCI для акций Азиатско-Тихоокеанского региона (без Японии) не претерпел ощутимых изменений.
Очевидно, что финансовые рынки реагируют на новые тарифные угрозы. Очень вероятно, что Белый дом системно будет использовать угрозу тарифов – даже когда соглашения уже были заключены,
– указал главный экономист Forvis Mazars Джордж Лагариас.
Какие заявления, повлиявшие на фондовый рынок, сделал Трамп?
Трамп сказал, что он готов ввести дополнительные 10% пошлины на разного рода продукцию с 1 февраля. Речь идет о товарах, импортируемых из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии, а также – Великобритании.
К тому же Трамп готов увеличивать эти тарифы до 25% с 1 июня. Так произойдет, если европейские государства не достигнут с США соглашения, относительно Гренландии.
ЕС осудили тарифные прогнозы. Франция даже захотела ввести ряд экономических контрмер. В частности, страны Европы могут внедрить собственный пакет тарифов.