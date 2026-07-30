Як Трамп тисне на Велику Британію

Деталі президент США розповів у Білому домі 29 липня, пише The Independent. На думку політика, наразі Велика Британія стикається з двома ключовими викликами – міграцією та енергетикою.

Тож насамперед Трамп розкритикував вітрові електростанції, заявивши, що замість них країні варто активніше освоювати ресурси Північного моря, аби повернути економічне процвітання.

У вас одне з найцінніших родовищ нафти у світі, і якби Велика Британія використовувала його, вона знову стала б багатою країною. І знаєте що, я не зміг переконати Стармера це зробити,

– розповів американський лідер.

Натомість Бернем під час телефонної розмови буцімто запевнив господаря Білого дому щодо реалізації таких намірів. "Побачимо, чи це справді станеться", – зрештою підсумував Трамп.

Такі коментарі вже оцінили як перший публічний схвальний сигнал на адресу нового британського прем'єра, що може свідчити про початок нового етапу у відносинах між Вашингтоном і Лондоном. До слова, за часів Кіра Стармера вони помітно погіршилися через розбіжності щодо війни на Близькому Сході.

Що заявили британські посадовці

Варто зазначити, що на Даунінг-стріт не стали коментувати можливі зміни політики, хоча ще у своїй передвиборчій програмі 2024 року Лейбористська партія пообіцяла не видавати нових ліцензій на видобуток нафти й газу в Північному морі.

Зі свого боку нова міністерка енергетики Міатта Фанбуллех заявила, що чинні дозволи дають змогу продовжувати відповідну діяльність, а самі вуглеводні залишаються частиною енергетичного балансу країни. Водночас чиновниця не відповіла, чи розглядає уряд можливість подальшого розширення.

Нагадаємо, Brent залишається головним міжнародним еталоном, від якого наразі залежить ціна більшості експортної нафти у світі. І формують його якраз п'ять марок із родовищ Північного моря: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk і Troll.