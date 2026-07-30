Как Трамп давит на Великобританию

Подробности президент США рассказал в Белом доме 29 июля, пишет The Independent. По мнению политика, в настоящее время Великобритания сталкивается с двумя ключевыми вызовами – миграцией и энергетикой.

Поэтому в первую очередь Трамп раскритиковал ветровые электростанции, заявив, что вместо них стране следует активнее осваивать ресурсы Северного моря, чтобы вернуть экономическое процветание.

У вас одно из самых ценных месторождений нефти в мире, и если бы Великобритания использовала его, она снова стала бы богатой страной. И знаете что, я не смог убедить Стармера это сделать,

– рассказал американский лидер.

В свою очередь Бернем во время телефонного разговора якобы заверил хозяина Белого дома в реализации таких намерений. "Посмотрим, действительно ли это произойдет", – в заключение подытожил Трамп.

Такие комментарии уже расценили как первый публичный одобрительный сигнал в адрес нового британского премьера, что может свидетельствовать о начале нового этапа в отношениях между Вашингтоном и Лондоном. К слову, во времена Кира Стармера они заметно ухудшились из-за разногласий по поводу войны на Ближнем Востоке.

Что заявили британские чиновники

Стоит отметить, что на Даунинг-стрит не стали комментировать возможные изменения в политике, хотя еще в своей предвыборной программе 2024 года Лейбористская партия пообещала не выдавать новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море.

Со своей стороны, новый министр энергетики Миатта Фанбуллех заявила, что действующие разрешения позволяют продолжать соответствующую деятельность, а сами углеводороды остаются частью энергетического баланса страны. В то же время чиновница не ответила, рассматривает ли правительство возможность дальнейшего расширения.

Напомним, что Brent остается главным международным эталоном, от которого в настоящее время зависит цена большей части экспортной нефти в мире. И формируют его как раз пять сортов из месторождений Северного моря: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll.