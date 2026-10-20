Що передбачає ініціатива Трампа

У понеділок, 19 жовтня, міністр енергетики США Кріс Райт пояснив, що американська влада співпрацює з інвесторами, готовими викупити проблемні танкери, відремонтувати їх і використовувати для транспортування легальної сировини, передає Bloomberg.

Вашингтон буцімто вже працює над процедурою, яка дозволить повернути судна до законної експлуатації. Окремо посадовець наголосив: ініціатива не передбачає простого скасування санкцій, запроваджених за операції з російською чи іранською нафтою.

Ми збираємося перевести частину суден із флоту, який я називаю "флотом поганих хлопців", до "флоту хороших хлопців". Вони більше не перевозитимуть підсанкційну нафту,

– пояснив очільник енергетичного відомства.

За його оцінкою, загалом у світі налічують близько 1 600 танкерів "тіньового флоту". Програма США потенційно дозволить легалізувати десятки або навіть сотні з них, аби збільшити кількість доступних суден на тлі перебоїв із постачаннями нафти через війну з Іраном і фактичне закриття Ормузької протоки.

Чому план США може не спрацювати

Нова ініціатива стала черговою в низці заходів адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на стримування цін на нафту та пальне напередодні проміжних виборів у США. Через події в Перській затоці та російське вторгнення в Україну енергоносії суттєво подорожчали, а висока вартість бензину й дизелю викликає дедалі більше занепокоєння серед американців.

Рахул Капур Керівник відділу аналітики та досліджень у сфері судноплавства S&P Global Energy Пом'якшення обмежень не означає, що танкери одразу стануть доступними для роботи на звичайному ринку. Кількість суден, які реально зможуть до нього повернутися, імовірно, буде значно меншою за загальну чисельність підсанкційного флоту.

Утім, план Вашингтона навряд чи принесе очікувані результати.

По-перше , попри подорожчання кораблів на вторинному ринку, судновласникам вигідніше продовжувати заробляти на рейсах.

, попри подорожчання кораблів на вторинному ринку, судновласникам вигідніше продовжувати заробляти на рейсах. По-друге , ускладнити процес можуть чинні договірні зобов'язання та складні процедури перевірки.

, ускладнити процес можуть чинні договірні зобов'язання та складні процедури перевірки. По-третє, ЄС і Велика Британія, які домінують у сфері морського страхування, також запровадили санкції проти танкерів.

Нагадаємо, напередодні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас уже попередила про небезпеку російського "тіньового флоту", назвавши його судна "екологічними бомбами уповільненої дії". Через вік і неналежне технічне обслуговування вони становлять серйозну загрозу для європейських вод.