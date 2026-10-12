Чим небезпечні російські танкери

Напередодні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас попередила про ризик розливу нафти через "тіньовий флот" країни-агресорки. Посадовиця назвала такі судна "екологічними бомбами уповільненої дії", оскільки вони переважно застарілі, а також не мають належного технічного обслуговування чи страхового покриття, передає ntv.

Для боротьби з обходом санкцій Євросоюз протягом останніх місяців провів шість перевірок на борту суден, і кожна інспекція нібито завдає Росії додаткових фінансових і часових втрат.

Щоправда, найбільший тиск на Москву, за оцінкою Каллас, забезпечують дипломатичні заходи. Зокрема, на прохання ЄС африканські країни виключили зі своїх реєстрів сотні кораблів.

Кая Каллас Віцепрезидентка Єврокомісії, висока представниця ЄС із закордонних справ Втрата прапора робить танкер більш вразливим до перевірок і затримань, а також змушує органи влади, страховиків, банки та трейдерів вагатися, чи варто мати з ним справу.

Загалом під європейські санкції вже потрапили близько 670 суден.

Нагадаємо, попри високі світові ціни на нафту, доходи Росії від енергоресурсів продовжують скорочуватися. За перші дев'ять місяців 2026 року податкові надходження від видобутку нафти й газу впали на 17% проти аналогічного періоду торік. На фінансових результатах позначаються перебої з постачаннями сировини, українські атаки на НПЗ та навіть зміцнення рубля.