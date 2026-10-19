Скільки коштує нафта зараз

У понеділок, 19 жовтня, за даними Reuters, ситуація на ринку така:

ф'ючерси на еталонну марку Brent подешевшали на 1,45 долара, тобто на 1,32% – до 108,41 долара за барель ;

; тоді як ф'ючерси на американську WTI подешевшали на 32 центи, тобто на 0,32% – до 101,09 долара за барель.

Керівниця відділу ринкової аналітики Phillip Nova Пріянка Сачдева вважає, що рішення Вашингтона схоже на "відчайдушну спробу" стримати подорожчання енергоносіїв напередодні проміжних виборів у США, але не розв'язує проблем із фізичним постачанням через Ормузьку протоку, де тривають атаки на танкери.

Натомість головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер звернув увагу на невизначеність щодо подальших дій американської влади. Послаблення обмежень може сприяти збільшенню російського експорту пального, однак суперечливі сигнали поки не дозволяють учасникам ринку розраховувати на стале зростання пропозиції.

Важливо! Частковому зняттю санкцій передувала домовленість з Володимиром Путіним про продаж російського дизелю до США та інших країн. У жовтні обсяги мають становити близько 2,3 мільйона барелів, а надалі зрости до 7,6 мільйона щомісяця.

Як окремо пояснив керівник відділу енергетичних досліджень DBS Сувро Саркар, Трамп шукає різні способи стримати вартість пального, не йдучи водночас на прямі поступки Ірану.

Утім, аналітики цього банку сумніваються, що зусилля Білого дому допоможуть суттєво здешевити нафту. За їхнім прогнозом, до проміжних виборів ціни коливатимуться в межах 100 – 110 доларів за барель, оскільки Тегеран і підтримувані ним угруповання намагатимуться зберегти напруженість на енергетичному ринку.

Нагадаємо, раніше в коментарях ЗМІ іранські чиновники навіть зізнавалися, що навмисне змінили тактику атак на судна в Ормузькій протоці, аби вплинути на результати голосування в США, звівши нанівець зусилля американської адміністрації.