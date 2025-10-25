Від Казахстану до України: де у світі видобувають уран

Ключовими країнами, які є виробника урану у світі, є Казахстан, Канада, Намібія, Австралія та Узбекистан. Відтак Казахстан виробив урану у 2024 році на рівні 23 270 тонн. Україна також входить до числа тих, хто має запаси цієї стратегічної сировини.

Де добувають уран у світі?

Станом на 2024 рік, за даними Всесвітньої ядерної асоціації, після Казахстану другою країною з виробництва урану є Канада з показником у 14 309 тонн, а третьою – Намібія (7 333 тонн), передає 24 Канал.

Водночас Україна входить до країн із найбільшими урановими ресурсами. У 2024 році країна була в списку щодо виробництва урану на 11 сходинці – 288 тонн урану на рік.

У 2022 році Україна мала видобувні ресурси урану, відповідно до публікації "Red Book" від IAEA – 185 400 тонн. А от обґрунтовані ресурси становлять 120 600 тонн.

Майже всі ресурси урану знаходяться в родовищах Кіровоградського блоку в Дніпровському басейні Українського щита та потребують підземного видобутку в породах фундаменту.

Видобуток урану почався в 1946 році під землею в Первомайському та Жовтих Водах, а в 1951 році уряд створив Східний гірничо-збагачувальний комбінат у Жовтих Водах для переробки руди.

Що відомо про уран: це природній радіоактивний метал, який зустрічається в земній корі. Однак найважливіший ізотоп для ядерної енергетики – уран-235 – збагачується штучно, підвищуючи його концентрацію.

Нагадуємо! Уран є основним елементом для виробництва ядерного палива. Також його використовують навіть в медицині (радіотерапія) та геології (ураново-торієве датування).

Чим багата Україна?