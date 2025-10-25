От Казахстана до Украины: где в мире добывают уран

Ключевыми странами, которые являются производителя урана в мире, являются Казахстан, Канада, Намибия, Австралия и Узбекистан. Поэтому Казахстан произвел урана в 2024 году на уровне 23 270 тонн. Украина также входит в число тех, кто имеет запасы этого стратегического сырья.

Где добывают уран в мире?

По состоянию на 2024 год, по данным Всемирной ядерной ассоциации, после Казахстана второй страной по производству урана является Канада с показателем в 14 309 тонн, а третьей – Намибия (7 333 тонн), передает 24 Канал.

В то же время Украина входит в число стран с наибольшими урановыми ресурсами. В 2024 году страна была в списке по производству урана на 11 строчке – 288 тонн урана в год.

В 2022 году Украина имела добывающие ресурсы урана, в соответствии с публикацией "Red Book" от IAEA – 185 400 тонн. А вот обоснованные ресурсы составляют 120 600 тонн.

Почти все ресурсы урана находятся в месторождениях Кировоградского блока в Днепровском бассейне Украинского щита и требуют подземной добычи в породах фундамента.

Добыча урана началась в 1946 году под землей в Первомайском и Желтых Водах, а в 1951 году правительство создало Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах для переработки руды.

Что известно об уране: это природный радиоактивный металл, который встречается в земной коре. Однако важнейший изотоп для ядерной энергетики – уран-235 – обогащается искусственно, повышая его концентрацию.

Напоминаем! Уран является основным элементом для производства ядерного топлива. Также его используют даже в медицине (радиотерапия) и геологии (ураново-ториевое датирование).

Чем богата Украина?