Що відомо про уражені танкери

Kaviz, Charminar і Riesco перевозили нафту країни-агресорки, заходили в її порти та допомагали обходити санкційні обмеження. Деталі розповів 24 Каналу уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк.

По-перше, Kaviz фіксували в портах Усть-Луги та Новоросійська, а також помічали з вимкненою системою відстеження AIS. Танкер пов'язують із компанією Fractal Marine DMCC, яку називають одним із ключових операторів російського "тіньового флоту" в перші роки після запровадження нафтових санкцій.

фіксували в портах Усть-Луги та Новоросійська, а також помічали з вимкненою системою відстеження AIS. Танкер пов'язують із компанією Fractal Marine DMCC, яку називають одним із ключових операторів російського "тіньового флоту" в перші роки після запровадження нафтових санкцій. По-друге, Charminar устиг побувати в Усть-Лузі, Приморську, Висоцьку та навіть Санкт-Петербурзі. Окрім того, танкер пов'язаний із судноплавною імперією магната Мохаммада Хоссейна Шамхані, яка одночасно працює з російською та іранською нафтою.

устиг побувати в Усть-Лузі, Приморську, Висоцьку та навіть Санкт-Петербурзі. Окрім того, танкер пов'язаний із судноплавною імперією магната Мохаммада Хоссейна Шамхані, яка одночасно працює з російською та іранською нафтою. По-третє, Riesco добре демонструє, як працює ця система, адже перевозив як російське, так і іранське "чорне золото", зокрема отримував його під час перевалок з інших підсанкційних суден.

Важливо! Усі три танкери перебувають під санкціями України та США. А от обмеження проти Kaviz запровадили також ЄС, Велика Британія, Канада та Швейцарія.

Отже, "тіньові флоти" перетинаються через судна, менеджерів, посередників і маршрути. Саме тому, за словами Власюка, реакція на них має бути жорсткою – незалежно від того, під чиїм прапором та в чиїх інтересах вони формально працюють.

Це вже не просто формальна проблема дотримання санкцій, а реальна загроза, і для України принципово важливо, щоб обмеження працювали не лише на папері, а реально позбавляли такі країни можливості заробляти на нафті та спрямовувати ці кошти на фінансування війни.

Нагадаємо, останні удари по танкерах на Близькому Сході суттєво посилили ризики для судноплавства та постачання енергоресурсів із регіону. Комерційні судна дедалі частіше стають інструментом економічного тиску, стираючи межу між військовим протистоянням і цивільними перевезеннями, а подальша ескалація може підштовхнути ціни на нафту до 120 доларів за барель.