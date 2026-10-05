Російська "енергетична каса" худне

За перші дев'ять місяців 2026 року податкові надходження від видобутку нафти й природного газу скоротилися до 5,47 трильйона рублів, або близько 64,4 мільярда доларів. Для порівняння – роком раніше вони становили 6,61 трильйона рублів, передає Reuters.

Відповідні дані Міністерство фінансів країни-агресорки опублікувало в понеділок, 5 жовтня. Цікаво, що енергетичний сектор забезпечує близько 20% податкових надходжень до російського бюджету, дефіцит якого цьогоріч очікують на рівні 3% ВВП – майже вдвічі вище початкового плану влади.



Як мінялася ціна нафти Urals у 2025 – 2026 роках / Скриншот

Наприкінці вересня російська нафта Urals торгувалася дорожче за 92 долари за барель – це вдвічі вище за рівень до початку війни США та Ірану й західної цінової стелі у 44,10 долара. До того ж іще 8 квітня котирування сягнули 113,89 долара за барель – максимуму з 2013 року, чому сприяли перебої з постачаннями на Близькому Сході.

Утім, навіть така цінова кон'юнктура не рятує бюджет:

По-перше, Москва погіршила прогноз щодо видобутку та експорту енергоресурсів. Наприклад, цьогоріч очікуваний обсяг нафтовидобутку опустився до найнижчого рівня за 17 років.

По-друге, галузь потерпає від регулярних українських атак по НПЗ, через що підприємства скорочують виробництво, а в окремих регіонах країни виникає дефіцит пального.

Додатково по доходах б'є зміцнення рубля: у січні – серпні він був у середньому приблизно на 9% сильнішим до долара, аніж роком раніше, тому валютний виторг після конвертації менший.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін також підписав указ, змінивши правила вивозу готівкових рублів за кордон. Відтепер у разі порушення встановлених вимог гроші зможуть вилучати.