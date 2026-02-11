Що відомо про спеціальну операцію Індії?

Судна затримали ще 6 лютого в водах біля Мумбая, повідомляється у пості індійської берегової охорони в X.

Важливо! Берегова охорона не вказала, які судна було затримано. Проте, з великою імовірністю це Chiltern, Asphalt Star і Stellar Ruby. Ці танкери уже потрапляли під санкції США за перевезення іранської нафти.

Цікаво, що індійські сили повідомили про розкриття міжнародної мережі контрабанди. А затримані кораблі, як каже берегова охорона Індії, "часто змінювали свою ідентичність", повідомляє Bloomberg.

За словами людей, знайомих з індійською судноплавною галуззю, це перший випадок, коли Нью-Делі вжив таких заходів, і це відбувається на тлі того, як США та Європа очолюють зусилля щодо посилення боротьби з суднами, що перевозять нафту, що перевозиться під санкціями,

– вказує видання.

Імовірно, це затримання відбулося на тлі тиску, який здійснюють США на Індію. Нагадаємо, наразі ці країни готуються до укладання нової торгівельної угоди.

Вже відомо, що США вимагають від Індії відмови від закупівель російської нафти. За це Трамп узгодив зменшення тарифів до 18%.

Зверніть увагу! Раніше Індія повідомляла, що не дозволяє танкерам, на які накладено санкції, розвантажуватися у її портах.

Що важливо знати про тіньовий флот зараз?