Що відомо про нову заборону ЄС для Росії?
Завдяки цьому кроку, Єврокомісія хоче перекрити для Москви можливість обходити санкції, повідомляє Financial Times.
Читайте також Чому біткоїн дешевшає до 60 – 70 тисяч доларів: експерт назвав причини та коли чекати зростання
Брюссель вирішив відійти від попередньої стратегії – спроб заборон окремих російських криптокомпаній. Адже ці обмеження легко обходяться, зокрема, через створення нових структур.
(ЄС – 24 Канал) забороняє взаємодіяти з будь-яким постачальником послуг із криптоактивами або користуватися будь-якою платформою для переказу та обміну криптоактивів, заснованою в Росії,
– повідомляється у внутрішньому документі Єврокомісії.
Наразі Європа пране:
- зупинити діяльність "спадкоємців" найбільшої криптобіржі в Росії – Garantex;
- обмежити можливість використання російської платіжної платформи – A7;
- обмежити стейблокін A7A5.
Окрім цього, ЄС планує додати 20 банків до санкційного списку. Також Європа може заборонити будь-які операції з цифровими рублями від Центробанку Росії.
Нагадаємо! Російський регулятор почав реалізовувати проєкт, щодо створення цифрових рублів ще декілька років тому. Ця робота триває і зараз. З 1 вересня 2026 року найбільші банки Росії мають надати росіянам можливість проводити операції з цифровими рублями, повідомляє російський Центробанк.
Які є нюанси, щодо обмежень від ЄС для Росії?
Брюссель вніс і інші пропозиції. Зокрема, обмежити експорт товарів подвійного призначення до Киргизстану. Адже дані Єврокомісії показали, що в цю країну аномально зросли постачання пріоритетних товарів з ЄС. Разом з цим, експорт з Киргизстану до Росії збільшився на 1 200%.
Щоб ці обмеження набрали чинності, має бути одностайна підтримка 27 країн блоку. Декілька держав ще ставлять деякі пропозиції під сумнів. Загалом новий пакет санкцій має бути узгоджено до 24 лютого.