Що відомо про нову заборону ЄС для Росії?

Завдяки цьому кроку, Єврокомісія хоче перекрити для Москви можливість обходити санкції, повідомляє Financial Times.

Брюссель вирішив відійти від попередньої стратегії – спроб заборон окремих російських криптокомпаній. Адже ці обмеження легко обходяться, зокрема, через створення нових структур.

(ЄС – 24 Канал) забороняє взаємодіяти з будь-яким постачальником послуг із криптоактивами або користуватися будь-якою платформою для переказу та обміну криптоактивів, заснованою в Росії,

– повідомляється у внутрішньому документі Єврокомісії.

Наразі Європа пране:

зупинити діяльність "спадкоємців" найбільшої криптобіржі в Росії – Garantex;

обмежити можливість використання російської платіжної платформи – A7;

обмежити стейблокін A7A5.

Окрім цього, ЄС планує додати 20 банків до санкційного списку. Також Європа може заборонити будь-які операції з цифровими рублями від Центробанку Росії.

Нагадаємо! Російський регулятор почав реалізовувати проєкт, щодо створення цифрових рублів ще декілька років тому. Ця робота триває і зараз. З 1 вересня 2026 року найбільші банки Росії мають надати росіянам можливість проводити операції з цифровими рублями, повідомляє російський Центробанк.

Які є нюанси, щодо обмежень від ЄС для Росії?