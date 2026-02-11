Что известно о специальной операции Индии?

Суда задержали еще 6 февраля в водах возле Мумбаи, сообщается в посте индийской береговой охраны в X.

Читайте также Теперь Москва не сможет обходить санкции: ЕС готовится принять важные изменения

Важно! Береговая охрана не указала, какие суда были задержаны. Однако, с большой вероятностью это Chiltern, Asphalt Star и Stellar Ruby. Эти танкеры уже попадали под санкции США за перевозку иранской нефти.

Интересно, что индийские силы сообщили о раскрытии международной сети контрабанды. А задержанные корабли, как говорит береговая охрана Индии, "часто меняли свою идентичность", сообщает Bloomberg.

По словам людей, знакомых с индийской судоходной отраслью, это первый случай, когда Нью-Дели принял такие меры, и это происходит на фоне того, как США и Европа возглавляют усилия по усилению борьбы с судами, перевозящими нефть, перевозимую под санкциями,

– указывает издание.

Вероятно, это задержание произошло на фоне давления, которое осуществляют США на Индию. Напомним, сейчас эти страны готовятся к заключению нового торгового соглашения.

Уже известно, что США требуют от Индии отказа от закупок российской нефти. За это Трамп согласовал уменьшение тарифов до 18%.

Обратите внимание! Ранее Индия сообщала, что не позволяет танкерам, на которые наложены санкции, разгружаться в ее портах.

Что важно знать о теневом флоте сейчас?