Автомобіль Tesla тепер можна придбати за біткойн, – Ілон Маск

Джерело:24 канал
Компанія Tesla почала приймати біткойни як спосіб оплати. Як це працюватиме на практиці, читайте на Фінанси 24.
Засновник та генеральний директор Tesla Ілон Маск розповів про оплату біткойнами у твіттері.
Тепер ви можете купити Tesla за біткойни,
– написав Маск.
Цікаво Ілон Маск заговорив про створення власної криптовалюти: відома назва
Він додав, що компанія використовуватиме для цього внутрішнє програмне забезпечення.
Біткойни, сплачені Tesla, будуть зберігатися як біткойни, а не конвертуватися у фіатну валюту (долари, євро – 24 канал),
– написав Ілон Маск.
На сайті компанії вже створили інструкцію з того, як купити автомобіль та інші товари компанії за біткойни: "Ініціюйте оплату з вашого біткойн-гаманця. Ви можете сканувати QR-код або скопіювати та вставити адресу біткойна та точну суму біткойна у свій гаманець".
Важливо, що компанія приймає оплату лише у біткойнах – інші криптовалюти недоступні. А також лише на території США.За даними CoinMarketCap ціна біткойна перевищує 55 тисяч доларів станом на 24 березня.