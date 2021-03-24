Автомобіль Tesla тепер можна придбати за біткойн, – Ілон Маск

Компанія Tesla почала приймати біткойни як спосіб оплати. Як це працюватиме на практиці, читайте на Фінанси 24.

Засновник та генеральний директор Tesla Ілон Маск розповів про оплату біткойнами у твіттері.

Тепер ви можете купити Tesla за біткойни,

– написав Маск.

Цікаво Ілон Маск заговорив про створення власної криптовалюти: відома назва

Він додав, що компанія використовуватиме для цього внутрішнє програмне забезпечення.

Біткойни, сплачені Tesla, будуть зберігатися як біткойни, а не конвертуватися у фіатну валюту (долари, євро – 24 канал),

– написав Ілон Маск.

Як це працюватиме

На сайті компанії вже створили інструкцію з того, як купити автомобіль та інші товари компанії за біткойни: "Ініціюйте оплату з вашого біткойн-гаманця. Ви можете сканувати QR-код або скопіювати та вставити адресу біткойна та точну суму біткойна у свій гаманець".

Важливо, що компанія приймає оплату лише у біткойнах – інші криптовалюти недоступні. А також лише на території США.

Tesla та біткойн

Компанія Tesla раніше придбала біткойни на суму 1,5 мільярда доларів . У Tesla зазначили, що намагаються вкладати свої пасивні активи в різні інструменти, одним з яких є криптовалюти.

. У Tesla зазначили, що намагаються вкладати свої пасивні активи в різні інструменти, одним з яких є криптовалюти. Ілон Маск неодноразово своїм твітами піднімав ціну цієї криптовалюти. Наприклад, поставивши в опис свого профілю "#bitcoin", він підняв ціну на 14%.