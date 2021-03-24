Автомобиль Tesla теперь можно приобрести за биткоин, – Илон Маск
Компания Tesla начала принимать биткоины в качестве способа оплаты. Как это будет работать на практике, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал об оплате биткоинами в твиттере.
Интересно Илон Маск заговорил о создании собственной криптовалюты: известное название
Он добавил, что компания будет использовать для этого внутреннее программное обеспечение.
Биткоины, уплаченные Tesla, будут храниться как биткоины, а не конвертироваться в фиатную валюту (доллары, евро – 24 канал),
– написал Маск.
Как это будет работать
На сайте компании уже создали инструкцию по тому, как купить автомобиль и другие товары компании за биткоины: "Инициируйте оплату с вашего биткоин-кошелька. Вы можете сканировать QR-код или скопировать и вставить адрес биткоина и точную сумму биткоина в свой кошелек".
Важно, что компания принимает оплату только в биткоинах – другие криптовалюты недоступны. А также только на территории США.
Tesla и биткоин
- Компания Tesla ранее приобрела биткоины на сумму 1,5 миллиарда долларов. В Tesla отметили, что стараются вкладывать свои пассивные активы в различные инструменты, одним из которых является криптовалюта.
- Маск неоднократно своим твитами поднимал цену этой криптовалюты. Например, поставив в описание своего профиля "#bitcoin", он поднял цену на 14%.
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