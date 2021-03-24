Компания Tesla начала принимать биткоины в качестве способа оплаты. Как это будет работать на практике, читайте на Финансы 24.

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал об оплате биткоинами в твиттере.

Интересно Илон Маск заговорил о создании собственной криптовалюты: известное название

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Он добавил, что компания будет использовать для этого внутреннее программное обеспечение.

Биткоины, уплаченные Tesla, будут храниться как биткоины, а не конвертироваться в фиатную валюту (доллары, евро – 24 канал),

– написал Маск.

Как это будет работать

На сайте компании уже создали инструкцию по тому, как купить автомобиль и другие товары компании за биткоины: "Инициируйте оплату с вашего биткоин-кошелька. Вы можете сканировать QR-код или скопировать и вставить адрес биткоина и точную сумму биткоина в свой кошелек".

Важно, что компания принимает оплату только в биткоинах – другие криптовалюты недоступны. А также только на территории США.

По данным CoinMarketCap цена биткоина превышает 55 тысяч долларов по состоянию на 24 марта.

Tesla и биткоин

Компания Tesla ранее приобрела биткоины на сумму 1,5 миллиарда долларов . В Tesla отметили, что стараются вкладывать свои пассивные активы в различные инструменты, одним из которых является криптовалюта.

. В Tesla отметили, что стараются вкладывать свои пассивные активы в различные инструменты, одним из которых является криптовалюта. Маск неоднократно своим твитами поднимал цену этой криптовалюты. Например, поставив в описание своего профиля "#bitcoin", он поднял цену на 14%.

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