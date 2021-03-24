Компанія Tesla почала приймати біткойни як спосіб оплати. Як це працюватиме на практиці, читайте на Фінанси 24.

Засновник та генеральний директор Tesla Ілон Маск розповів про оплату біткойнами у твіттері.

Тепер ви можете купити Tesla за біткойни,

– написав Маск.

Цікаво Ілон Маск заговорив про створення власної криптовалюти: відома назва

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Він додав, що компанія використовуватиме для цього внутрішнє програмне забезпечення.

Біткойни, сплачені Tesla, будуть зберігатися як біткойни, а не конвертуватися у фіатну валюту (долари, євро – 24 канал),

– написав Ілон Маск.

Як це працюватиме

На сайті компанії вже створили інструкцію з того, як купити автомобіль та інші товари компанії за біткойни: "Ініціюйте оплату з вашого біткойн-гаманця. Ви можете сканувати QR-код або скопіювати та вставити адресу біткойна та точну суму біткойна у свій гаманець".

Важливо, що компанія приймає оплату лише у біткойнах – інші криптовалюти недоступні. А також лише на території США.

За даними CoinMarketCap ціна біткойна перевищує 55 тисяч доларів станом на 24 березня.

Tesla та біткойн

Компанія Tesla раніше придбала біткойни на суму 1,5 мільярда доларів . У Tesla зазначили, що намагаються вкладати свої пасивні активи в різні інструменти, одним з яких є криптовалюти.

. У Tesla зазначили, що намагаються вкладати свої пасивні активи в різні інструменти, одним з яких є криптовалюти. Ілон Маск неодноразово своїм твітами піднімав ціну цієї криптовалюти. Наприклад, поставивши в опис свого профілю "#bitcoin", він підняв ціну на 14%.

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