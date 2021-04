Популярність електромобілів у світі поступово змінює тренди на ринку цінних паперів. Яку роль у цьому процесі відіграє компанія Ілона Маска та як підхопити цю хвилю – читайте далі.

Ринок електромобілів розвивається шаленими темпами та з'являється чимало способів, як отримати з цього вигоду. Нова сфера – нові можливості.

Неочікуваний поворот

У 2020 році акції Tesla різко пішли вгору. Проте, для інвесторів, які грали на короткій дистанції старт 2021 року почався з неприємного сюрпризу.

Відповідно, до офіційних даних, до 1 квітня, вартість акцій компанії Ілона Маска впала на 27%, проте у другому кварталі ситуація почала стрімко змінюватися у діаметральному протилежному напрямку.

Вже 5 квітня акції Tesla злетіли відразу на 7% після заяви технічного гіганта про постачання 184 800 тисяч електромобілів протягом перших трьох місяців поточного року. Це новий рекорд компанії. Для порівняння, за аналогічний період у 2020 році Tesla продала 88 400 автомобілів.

Наразі одна акція американської компанії коштує 691 долар. Попередній день торгів завершився на позначці 661 долар за акцію. За даними аналітиків FactSet, цінні папери компанії торгуються на біржі за ціною в 147,5 раза вищою, ніж прогнозували на цей рік.

Головними конкурентами дітища Маска у цій сфері є:

General Motors Co.,

Volkswagen AG,

Ford Motor Co.

Акції Tesla зросли в ціні / Інфографіка Trading View

Ефект Tesla

У першому кварталі 2021 року стало зрозуміло, що попит на електромобілі лише набирає обертів. Тож, зараз залишається відкритим питанням: як інвесторам впіймати цю хвилю, щоб отримувати дохід у довготривалій перспективі. Шалений попит на електромобілі створює умови не лише для компаній-виробників, але й для інших.

Популярність нового виду автомобілів збільшує попит на виробників різних компонентів, які необхідні для їхнього створення. Зараз аналітики виділяють приблизно 175 компаній, чиї акції можуть подорожчати на фоні цього тренду.

Наприклад, йдеться про компанію Plug Power Inc, яка займається водневими паливними елементами. Аналітики прогнозують, що протягом поточного року цінні папери компанії можуть зрости в ціні на 75%. Акції Plug Power Inc мають найбільшу цільову ціну на ринку.

Цільова ціна – це очікувана ціна акції в майбутньому. За цією ціною власник буде готовий продати певні акції, а інвестор захоче їх купити.

Крім того, потужного прориву також очікують від компанії Baidu Inc. За прогнозами, акції компанії злетять в ціні на 59%. Baidu Inc. співпрацює з Geely Automobile Holdings Ltd. саме у сфері електромобілів.

Знайти компанії, які потенційно можуть стати новою золотою жилкою – це лише частина роботи. Перш ніж інвестувати гроші, варто провести власне розслідування та з'ясувати додаткову інформацію про:

бізнес-профілі,

графіки,

співвідношення цін,

фінансові показники,

новини.

