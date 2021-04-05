Американський долар поступово відновлює позиції найсильнішої валюти у світі. Що це означає для інвесторів та ринків, які розвиваються – читайте далі.

Відразу після втрат в березні інвестори з країн, які розвиваються готуються до нового удару у квітні. Головними факторами, які на це впливають на ситуацію на інвестиційному ринку є:

зміцнення американського долара,

більша прибутковість державних облігацій США.

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"Відродження" долара

Після публікації звіту щодо ситуації на ринку праці в США, трейдери остерігаються, що збільшення прибутковості держоблігацій США призведе до нового відтоку активів з ринків, які розвиваються. На цю мить, вартість казначейських облігацій США коливається в межах 1 727 доларів.

Другий квартал 2021 року стане тріумфом для американського долара. Зокрема стрімке зміцнення позицій США очікують вже у червні – липні. Натомість економічна ситуація на ринках, які розвиваються не буде настільки чудовою.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США / Інфографіка Trading View

Нові виклики

За даними EPFR Global, у березні попит на активи країн, які розвиваються різко знизився. До того ж потоки в фонди акціонерного капіталу впали до менш ніж однієї третини від лютневого рівня, тоді як фонди облігацій пережили період відтоку коштів.

Експерти Morgan Stanley вважають, що повільний темп вакцинації у країнах, які розвиваються може стати причиною формування ще більшого розриву у цій сфері з США протягом кількох наступних місяців.

За останні три місяці національні валюти та облігації країн, які розвиваються продемонстрували перше зниження за рік. Тоді як американський долар майже досягнув свого рекордного показника з жовтня минулого року.

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