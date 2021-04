Популярность электромобилей в мире постепенно меняет тренды на рынке ценных бумаг. Какую роль в этом процессе играет компания Илона Маска и как подхватить эту волну – читайте дальше.

Рынок электромобилей развивается бешеными темпами и появляется немало способов, как извлечь из этого выгоду. Новая сфера – новые возможности.

Неожиданный поворот

В 2020 году акции Tesla резко пошли вверх. Однако, для инвесторов, которые играли на короткой дистанции старт 2021 начался с неприятного сюрприза.

Соответственно, официальным данным, к 1 апреля, стоимость акций компании Илона Маска упала на 27% , однако во втором квартале ситуация начала стремительно меняться в диаметрально противоположном направлении.

Уже 5 апреля акции Tesla взлетели сразу на 7% после заявления технического гиганта о поставках 184 800 тысяч электромобилей в течение первых трех месяцев текущего года. Это новый рекорд компании. Для сравнения, за аналогичный период в 2020 году Tesla продала 88 400 автомобилей.

Сейчас одна акция американской компании стоит 691 доллар. Предыдущий день торгов завершился на отметке 661 доллар за акцию. По данным аналитиков FactSet , ценные бумаги компании торгуются на бирже по цене в 147,5 раза выше, чем прогнозировали на этот год.

Главными конкурентами детища Маска в этой сфере являются:

General Motors Co.,

Volkswagen AG,

Ford Motor Co.

Акции Tesla выросли в цене / Инфографика TradinView

Эффект Tesla

В первом квартале стало понятно, что спрос на электромобили только набирает обороты. Поэтому, сейчас остается открытым вопрос: как инвесторам поймать эту волну, чтобы получать доход в долгосрочной перспективе. Бешеный спрос на электромобили создает условия не только для компаний-производителей, но и для других.

Популярность нового вида автомобилей увеличивает спрос на производителей различных компонентов, которые необходимы для их создания. Сейчас аналитики выделяют примерно 175 компаний, чьи акции могут подорожать на фоне этого тренда.

Например, речь идет о компании Plug Power Inc , которая занимается водородными топливными элементами. Аналитики прогнозируют, что в текущем году ценные бумаги компании могут вырасти в цене на 75% . Акции Plug Power Inc имеют наибольшую целевую цену на рынке.

Целевая цена – это ожидаемая цена акции в будущем. По этой цене владелец будет готов продать определенные акции, а инвестор захочет их купить.

Кроме того, мощного прорыва также ожидают от компании Baidu Inc . По прогнозам, акции компании взлетят в цене на 59% . Baidu Inc. сотрудничает с Geely Automobile Holdings Ltd. именно в сфере электромобилей.

Найти компании, которые могут стать новой золотой жилкой – это только часть работы. Прежде чем инвестировать деньги, стоит провести собственное расследование и выяснить дополнительную информацию об:

бизнес-профили,

графики,

соотношение цен,

финансовые показатели,

новости.