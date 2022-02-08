Компанія Tesla повідомила, що на кінець 2021 року її криптовалютні активи можна оцінити майже у 2 мільярди доларів. Йдеться про біткойн.

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Інвестиції Tesla у біткойн

На початку 2021 року виробник електрокарів зробив перші інвестиції у біткойн у розмірі 1,5 мільярда доларів. Ілон Маск також часто заявляв у твітер, що він підтримує топові криптовалюти, а також й деякі інші монети. Наприклад, Dogecoin.

Цікаво! У середині січня 2022 року Ілон Маск заявив, що Tesla почала приймати Dogecoin як оплату деяких товарів на вебсайті. Придбати автівки за цю монету не вийде, але є можливість придбати мерч компанії.

Tesla також на деякий час приймала плату за свої товари у біткойнах, проте у травні компанія змінила своє рішення, оскільки майнінг цієї монети шкодить навколишньому середовищу. Попри все виробник електромобілів не відмовляється від своєї ставки на біткойн та інші цифрові монети.

Ми віримо у довготривалий потенціал цифрових активів як інвестицій, так і як ліквідної альтернативи для готівки,

– йдеться в заяві Tesla.

Tesla втратила через біткойн понад 100 мільйонів доларів / Фото Unsplash

Згідно з річним звітом Tesla для Комісії з цінних паперів та бірж США, компанія Ілона Маска у 2021 році втратила 101 мільйон доларів через знецінення біткойна. Водночас Tesla зафіксувала прибуток у розмірі 128 мільйонів доларів від своїх інвестицій у криптовалюту після продажу деяких із цих активів у березні 2021 року. Актуальні дані щодо біткойна:

на момент створення цього матеріалу вартість біткойна коливається на рівні 43 755 доларів за монету;

за монету; максимально цифрова монета коштувала майже 69 тисяч доларів;

ринкова капіталізація криптовалюти становить 829,23 мільярда доларів, згідно з CoinDesk.

Станом на 8 лютого 2022 року вартість акцій Tesla зупинилася на рівні 907 доларів за кожну. Ринкова капіталізація виробника електрокарів становить 911,2 мільярда доларів, інформує Yahoo!Finance. Водночас Forbes оцінює капітал Ілона Маска у 236 мільярдів доларів. За версією Bloomberg, засновник Tesla володіє статками у розмірі 235 мільярдів доларів. Наразі Ілон Маск зберігає за собою статус найбагатшої людини світу.