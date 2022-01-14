Мільярдер у твітері повідомив, що Tesla почала приймати Dogecoin як оплату деяких товарів на своєму вебсайті.
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Продукцію Tesla можна купити за Dogecoin,
– написав Ілон Маск.
Як купити продукцію Tesla за криптовалюту
Автомобілі Tesla купити за Dogecoin не можна. Натомість є можливість придбати, до прикладу:
- "кіберсвисток" за 300 DOGE (57 доларів США):
- пряжку для ременя "Giga Texas" за 835 DOGE (160 доларів);
- чотириколісний "кіберквад" для дітей за 12 020 DOGE (2 287 доларів США).
Покупка за Dogecoin вже доступна на сайті / Фото з твітеру
Клієнти повинні мати власні гаманці Dogecoin, налаштовані для оплати криптовалютою. У Tesla наголосили, що не прийматимуть будь-які інші цифрові валюти.
Tesla приймає лише Dogecoin… Цифрові активи, які не належать до Dogecoin, надіслані в Tesla, не повертаються покупцеві,
– йдеться на сайті.
Нагадаємо, що минулого року Tesla певний час приймала біткойн-платежі за свої продукти, включаючи автомобілі. Але у травні це припинили робити через занепокоєння щодо шкоди майнінгу біткойна довкіллю. Dogecoin може бути трохи більш енергоефективним, ніж біткойн, але майнінг криптовалюти все ще шкодить довкіллю.
Вартість Dogecoin
- Наразі Dogecoin є 11 криптовалютою у світі за ринковою капіталізацією – 25,9 мільярда доларів. Станом на 14 січня криптовалюта коштує 0,194629 долара, що на 14% більше, ніж добу тому.
- Але ціна все ще на 74% нижча від свого історичного максимуму, який криптовалюта встановила у травні 2021 року.