Мільярдер у твітері повідомив, що Tesla почала приймати Dogecoin як оплату деяких товарів на своєму вебсайті.

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Продукцію Tesla можна купити за Dogecoin,

– написав Ілон Маск.

Як купити продукцію Tesla за криптовалюту

Автомобілі Tesla купити за Dogecoin не можна. Натомість є можливість придбати, до прикладу:

"кіберсвисток" за 300 DOGE (57 доларів США):

пряжку для ременя "Giga Texas" за 835 DOGE (160 доларів);

чотириколісний "кіберквад" для дітей за 12 020 DOGE (2 287 доларів США).



Покупка за Dogecoin вже доступна на сайті / Фото з твітеру

Клієнти повинні мати власні гаманці Dogecoin, налаштовані для оплати криптовалютою. У Tesla наголосили, що не прийматимуть будь-які інші цифрові валюти.

Tesla приймає лише Dogecoin… Цифрові активи, які не належать до Dogecoin, надіслані в Tesla, не повертаються покупцеві,

– йдеться на сайті.

Нагадаємо, що минулого року Tesla певний час приймала біткойн-платежі за свої продукти, включаючи автомобілі. Але у травні це припинили робити через занепокоєння щодо шкоди майнінгу біткойна довкіллю. Dogecoin може бути трохи більш енергоефективним, ніж біткойн, але майнінг криптовалюти все ще шкодить довкіллю.

Цікаво! Tesla не дозволяє транзакції Dogecoin в Гонконзі, на території Китаю. Як відомо, влада Китаю скептично ставиться до криптовалют.

Вартість Dogecoin