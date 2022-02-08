Компания Tesla сообщила, что к концу 2021 года ее криптовалютные активы можно оценить почти в 2 миллиарда долларов. Речь идет о биткоине.
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Инвестиции Tesla в биткоин
В начале 2021 года производитель электрокаров сделал первые инвестиции в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. Илон Маск также часто заявлял в твиттер, что он поддерживает топовые криптовалюты, а также некоторые другие монеты. К примеру, Dogecoin.
Tesla также на время принимала плату за свои товары в биткоинах, однако в мае компания изменила свое решение, поскольку майнинг этой монеты вредит окружающей среде. Несмотря на все, производитель электромобилей не отказывается от своей ставки на биткоин и другие цифровые монеты.
Мы верим в долговременный потенциал цифровых активов как инвестиций, так и как ликвидной альтернативы для наличных денег,
– говорится в заявлении Tesla.
Tesla потеряла из-за биткоина более 100 миллионов долларов / Фото Unsplash
Согласно годовому отчету Tesla для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компания Илона Маска в 2021 году потеряла 101 миллион долларов из-за обесценивания биткоина. В то же время, Tesla зафиксировала прибыль в размере 128 миллионов долларов от своих инвестиций в криптовалюту после продажи некоторых из этих активов в марте 2021 года. Актуальные данные относительно биткоина:
- к моменту создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне 43 755 долларов за монету;
- максимально цифровая монета стоила около 69 тысяч долларов;
- рыночная капитализация криптовалюты составляет 829,23 миллиарда долларов, согласно CoinDesk.
По состоянию на 8 февраля 2022 стоимость акций Tesla остановилась на уровне 907 долларов за каждую. Рыночная капитализация производителя электрокаров составляет 911,2 млрд долларов, информирует Yahoo!Finance.
В то же время Forbes оценивает капитал Илона Маска в 236 миллиардов долларов. По версии Bloomberg, основатель Tesla владеет состоянием в размере 235 миллиардов долларов. Илон Маск сохраняет за собой статус самого богатого человека мира.