Одна із головних частин звіту – дані про перше велике падіння продажів за чотири роки. У результаті акції компанії суттєво просіли в ціні.

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Нові втрати Tesla на біржі

Йдеться про падіння цінних паперів Tesla на 5,2%. Ринкова капіталізація виробника електрокарів зменшилася на 30 мільярдів доларів за день. Тоді як з січня 2024 року акції компанії Ілона Маска втратили в ціні 33%.

До теми! У лютому 2024 року Ілону Маску вдалося отримати більший пакет акцій Tesla. Тож, скандальний бізнесмен зумів посилити свій контроль та вплив у компанії.

Продажі виробника електрокарів за перші три місяці поточного року просіли на 8,5% у річному розрахунку. Нагадаємо, що ще напочатку року генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск попереджав інвесторів, що у 2024 році будуть проблеми з продажами у 2024 році.

У компанії Tesla заявили, що падіння пов'язане із підготовкою заводу у Фрімонті, зупинкою заводу в Берліні через підпал і конфліктом у Червоному морі. Крім того, компанія Ілона Маска все більше відчуває посилення конкуренції у Китаї, адже місцеві компанії поступово набирають обертів.

На момент створення цього матеріалу, акції Tesla торгуються на ринку з ціною на рівні 168,11 долара за штуку. Вартість компанії на фондовому ринку становить 535,5 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.