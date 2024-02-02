Такого не було понад 10 років: українці встановили новий рекорд, пов'язаний з валютою
Джерело:Національний банк України
У перший місяць 2024 року жителі України активно продавали та купували іноземну валюту. За підсумками січня, один із показників зріс до пікового рівня за 11 років.
Торгівля іноземною валютою у січні: підсумки
За перший місяць 2024 року, українці продали комерційним банкам валюти майже на 1,3 мільярда доларів. Йдеться як про операції з готівкою, так і безготівкові. За аналогічний період населення придбало валюти приблизно на 2,4 мільярда доларів.
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У результаті обсяги чистої купівлі валюти оцінюють у 1,103 мільярда доларів. Це рекорд за 11 років. Загалом у січні валюту купували більше на 7,5% порівняно з даними за грудень 2023 року.
Купівля та продаж іноземної валюти за останні роки / Інфографіка НБУ
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