Торгівля іноземною валютою у січні: підсумки

За перший місяць 2024 року, українці продали комерційним банкам валюти майже на 1,3 мільярда доларів. Йдеться як про операції з готівкою, так і безготівкові. За аналогічний період населення придбало валюти приблизно на 2,4 мільярда доларів.

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У результаті обсяги чистої купівлі валюти оцінюють у 1,103 мільярда доларів. Це рекорд за 11 років. Загалом у січні валюту купували більше на 7,5% порівняно з даними за грудень 2023 року.

Купівля та продаж іноземної валюти за останні роки / Інфографіка НБУ

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