Що впливатиме на американську валюту

Експерти з J.P Morgan вважають, що наступний рік буде для американського долара турбулентним. Федеральна резервна система США, яка підвищувала ключову ставку для боротьби з інфляцією, зіграє важливу роль у визначенні курсу долара, передає 24 Канал.

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Натомість рішення Центробанку США щодо скорочення ключової ставки мало вплине на процеси, пов'язані з американською валютою. Долар все одно буде приносити більш ніж 56% світових валют у 2024 році.

Зауважте! Аналітики з HSBC вважають, що долар може зайняти програшну позицію, але існують сценарії, які свідчать про його стійкість.

Долар США традиційно виграє від кризових ситуацій, особливо з огляду на наближення рецесії в Великій Британії та Європі.

Morgan Stanley прогнозує, що Індекс долара США може зрости до 111 до весни 2024 року з поточних 102, а у першому півріччі 2024 року очікується зростання індексу на 3%. Аналітики з Loomis Sayles&Co. додають, що глобальний економічний спад змусить трейдерів зосередитись на доларі як на головній резервній валюті світу.

Що буде з доларом в Україні

Раніше 24 Канал повідомляв, що у проєкті бюджету на 2024 рік курс зафіксували на рівні 41,4 гривні. Згодом ці значення відкоригували. Під час затвердження бюджету, курс на початок 2024 року знизили з 41,4 до 40,7 гривні, на кінець з 44,2 до 42,1 гривні.

Зауважте! Аналітики запевняють, що хвилюватися щодо цього ще рано. Адже цифри лише прогнозовані, а реальні показники значно нижчі. Агентство Dragon Capital вважає, що до кінця наступного року долар буде орієнтовно 39 гривень.

Відповідно до даних опублікованих НБУ долар очікується на такому рівні: