Торговля иностранной валютой в январе: итоги
За первый месяц 2024 года, украинцы продали коммерческим банкам валюты почти на 1,3 миллиарда долларов. Речь идет как об операциях с наличными, так и безналичные. За аналогичный период население приобрело валюты примерно на 2,4 миллиарда долларов.
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В результате объемы чистой покупки валюты оценивают в 1,103 миллиарда долларов. Это рекорд за 11 лет. Всего в январе валюту покупали больше на 7,5% по сравнению с данными за декабрь 2023 года.
Покупка и продажа иностранной валюты за последние годы / Инфографика НБУ
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- Напомним, что Индекс доллара США завершил прошлый торговый день, зафиксировав спад из-за ожиданий, что Федеральный резерв начнет снижать ключевую процентную ставку. Доллар также реагировал на последние заявления главы американского центробанка Джерома Пауєлла;
- Кроме того, эксперты из J.P Morgan прогнозируют, что 2024 год будет для американского доллара турбулентным;
- Аналитики из HSBC считают, что доллар может занять проигрышную позицию, но существуют сценарии, которые свидетельствуют о его устойчивости.