Саудівська Аравія змінює свою нафтову стратегію

Саудівська Аравія, яка є одним із ключових експортерів нафти у світі, готується відмовитися від свого неофіційного цільового показника ціни на сировину. Йдеться про ціну на рівні 100 доларів за барель, інформує Reuters. Ці зміни пов'язані з планом щодо збільшення обсягів видобування нафти.

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Особи, які обізнані з ситуацією додають, що Саудівська Аравія прагне повернути собі частку ринку, навіть якщо це означатиме зниження цін на нафту. Королівство вирішило, що більше не хоче поступатися ринками збутку іншим виробникам нафти. У Саудівській Аравії вважають, що країна має достатньо фінансових ресурсів, щоб пережити період зниження цін на нафту.

Новина про плани Саудівської Аравії спровокували новий обвал на ринку нафти. Еталонні бренди – Brent та WTI – подешевшали на понад 2%. Тоді як з початку 2024 року ціни на нафту впали приблизно на 5%. Серед головних причини – збільшення обсягів постачання від інших виробників та слабке зростання попиту в Китаї, який є головним імпортером нафти у світі.

До теми! У червні стало відомо, що Саудівська Аравія поступилася Росії за обсягами експорту нафти до Індії, яка є однією із найбільших економік світу. Зокрема, у травні Індія імпортувала найменші обсяги саудівської нафти за 10 місяців.

Нагадаємо, що ОПЕК+ наразі слідує політиці скорочення обсягів видобування нафти, аби підтримати ціни на ринку. Зокрема, на початку вересня нафтовий картель вирішив відкласти заплановане на жовтень і листопад збільшення видобутку сировини. Головна причина – падіння цін на нафту до найнижчого рівня за останні дев'ять місяців.

Виробники нафти зобов'язані почати збільшувати обсяги видобування чорного золота з 1 грудня. Ба більше, Саудівська Аравія налаштована, щоб група почала нарощувати виробництво з грудня, навіть якщо це означатиме довший період низьких цін на нафту.