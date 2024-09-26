Зняття готівки в Україні
В Україні з 24 лютого 2022 року діють обмеження на зняття готівки. Це рішення ухвалив НБУ. Ліміти центробанк встановив як для отримання готівки і гривнях, так і в іноземній валюті.
Варте уваги Ціни на нафту летять вниз: як Саудівська Аравія сколихнула ринок
Загалом на день в гривнях в банках чи обмінниках в Україні можна зняти не більше 100 тисяч. Тоді як в іноземній валюті реально отримати не більше 100 тисяч гривень в еквіваленті. Варто додати, аби отримати готівкову валюту, потрібно звертатися до каси у відділеннях банків. Зазвичай, каси працюють в режимі живої черги.
До теми! В українських банках крім іноземної валюти також можна купити один із найвідоміших дорогоцінних металів у світі – золото. На офіційних сайтах кредиторів опублікована інформація про актуальну вартість золота, відділення, де можна купити дорогоцінний метал тощо.
Курс долара на 25 вересня:
- Національний банк України на сьогодні встановив курс долара на рівні 41,26 гривні;
- Середній курс долара в банках коливається на рівні 41,15 гривні (купівля) та 41,60 гривні, за даними "Мінфіну".
- В обмінниках американський долар торгується на рівні 41,04 гривні для купівлі та 41,59 гривні для продажу, інформує портал finance.ua.