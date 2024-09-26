Саудовская Аравия меняет свою нефтяную стратегию

Саудовская Аравия, которая является одним из ключевых экспортеров нефти в мире, готовится отказаться от своего неофициального целевого показателя цены на сырье. Речь идет о цене на уровне 100 долларов за баррель, информирует Reuters. Эти изменения связаны с планом по увеличению объемов добычи нефти.

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Лица, которые знакомы с ситуацией добавляют, что Саудовская Аравия стремится вернуть себе долю рынка, даже если это будет означать снижение цен на нефть. Королевство решило, что больше не хочет уступать рынки сбыта другим производителям нефти. В Саудовской Аравии считают, что страна имеет достаточно финансовых ресурсов, чтобы пережить период снижения цен на нефть.

Новость о планах Саудовской Аравии спровоцировали новый обвал на рынке нефти. Эталонные бренды – Brent и WTI – подешевели более чем на 2%. Тогда как с начала 2024 года цены на нефть упали примерно на 5%. Среди главных причин – увеличение объемов поставок от других производителей и слабый рост спроса в Китае, который является главным импортером нефти в мире.

К теме! В июне стало известно, что Саудовская Аравия уступила России по объемам экспорта нефти в Индию, которая является одной из крупнейших экономик мира. В частности, в мае Индия импортировала наименьшие объемы саудовской нефти за 10 месяцев.

Напомним, что ОПЕК+ пока следует политике сокращения объемов добычи нефти, чтобы поддержать цены на рынке. В частности, в начале сентября нефтяной картель решил отложить запланированное на октябрь и ноябрь увеличение добычи сырья. Главная причина – падение цен на нефть до самого низкого уровня за последние девять месяцев.

Производители нефти обязаны начать увеличивать объемы добычи черного золота с 1 декабря. Более того, Саудовская Аравия настроена, чтобы группа начала наращивать производство с декабря, даже если это будет означать более долгий период низких цен на нефть.