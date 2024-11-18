Китай почав імпортувати нафту з Африки

Китайський нафтопереробний завод, який перебуває у приватній власності, купив нафту з Західної Африки. Йдеться про компанію Landbridge Petrochemical Co., яка недавно відновила роботу після тривалої перерви. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Компанія закупила 2 мільйони барелів нафти з терміном постачання у січні. Для прикладу, китайці придбали сорт нафти Mostarda, яку експортує Ангола. Експерти вважають, що це нетипова подія.

Раніше такі покупці купували російську та іранську нафту. Адже так було дешевше, до того ж маршрути для постачання коротші.

Китай купує нафту в Африці на тлі політичної невизначеності щодо майбутньої політики команди Дональда Трампа, зокрема, щодо виконання санкцій США проти Ірану. Фахівці додають, що Тегеран може зіткнутися із більш суворими обмеженнями під час другого президентського терміну Трампа.

Водночас додають, що для Росії наразі ситуація критично не змінилася. Проте подальша відмова Китаю від російської сировини може створити серйозні проблеми для Москви. Нагадаємо, що бюджет Росії суттєво залежить від доходів від експорту нафти.