Які нафтові схеми організовував Лакхані

Муртаза Лакхані збудував торгові схеми з найтоксичнішими режимами світу – від Іраку Саддама Хусейна до сьогоднішньої Росії, розповідає 24 Канал.

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Ще у 90-х роках Лакхані був залучений до торгівлі іракською нафтою на користь Хусейна, коли працював представником компанії Glencore. За даними розслідування ООН, він передавав готівку для іракської місії в Женеві.

Згодом Лакхані вийшов на новий рівень – став посередником у нафтових угодах іракського Курдистану.

З 2017 року він був партнером "Роснєфті". Через компанію Mercantile & Maritime торгував російською нафтою не лише напряму, а й через сумнівні канали у Венесуелі.

Варто знати! До 2020 року Лакхані був пов’язаний із компанією Trident Network, яка була частиною тіньової судноплавної мережі, що постачала нафту з Венесуели обманними схемами.

Як Лакхані торгує російською нафтою в обхід санкцій

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лакхані не зменшив обертів.

У розслідуванні Bloomberg йшлося, що він зустрічав Новий рік 2023-го з главою "Роснєфті" Ігорем Сєчіним – одним із найбільших соратників Путіна.

Водночас його компанії – Amur II, Tejarinaft, Fossil Trading – фігурують у схемах поставок мільйонів барелів російської нафти до Індії та Китаю через так званий "тіньовий флот".

За даними сервісу Volza, лише одна його компанія в ОАЕ придбала 369 партій нафти у “Роснєфті” з 2022 по початок 2025 року.

Важливо! Попри санкції, флот Лакхані продовжує працювати. Танкери змінюють імена, прапори, зникають із радарів. Наприклад, танкер Sensus, який потрапив під санкції США, у 2025 році знову транспортував нафту з Венесуели. Інший – SEAL – регулярно заходить у порти Криму та перевозить нафту з Туапсе в Туреччину.

Чому Лакхані не знаходиться під санкціями

Попри масштаби діяльності, Лакхані досі не перебуває під персональними санкціями, хоча Міністерство юстиції США і "уважно стежить" за його діяльністю.

Лакхані продовжує зміцнювати зв’язки у впливових колах, що допомагає йому уникати санкцій.

У 2019 році він навіть пожертвував пів мільйона фунтів у фонд Консервативної партії Великої Британії.

США зрештою запровадили санкції проти 13 суден, пов’язаних з Лакхані, однак експерти кажуть, що його "тіньова імперія" працює далі, а заходи проти нього виглядають досі вкрай м’якими.

Важливо! У 2023–2025 роках, як свідчать джерела The Wall Street Journal, Лакхані продовжував вести бізнес із Росією, паралельно готуючи нові нафтові проєкти в ОАЕ. Його дії прямо допомагають Росії обходити нафтове ембарго, а Лакхані залишається ключовим гравцем у тіньовій торгівлі російською нафтою.