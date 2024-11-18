Китай начал импортировать нефть из Африки

Китайский нефтеперерабатывающий завод, который находится в частной собственности, купил нефть из Западной Африки. Речь идет о компании Landbridge Petrochemical Co., которая недавно возобновила работу после длительного перерыва. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Компания закупила 2 миллиона баррелей нефти со сроком поставки в январе. Для примера, китайцы приобрели сорт нефти Mostarda, которую экспортирует Ангола. Эксперты считают, что это нетипичное событие.

Ранее такие покупатели покупали российскую и иранскую нефть. Ведь так было дешевле, к тому же маршруты для поставки короче.

Китай покупает нефть в Африке на фоне политической неопределенности относительно будущей политики команды Дональда Трампа, в частности, по выполнению санкций США против Ирана. Специалисты добавляют, что Тегеран может столкнуться с более строгими ограничениями во время второго президентского срока Трампа.

В то же время добавляют, что для России пока ситуация критически не изменилась. Однако дальнейший отказ Китая от российского сырья может создать серьезные проблемы для Москвы. Напомним, что бюджет России существенно зависит от доходов от экспорта нефти.