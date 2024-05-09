Как изменились цены на нефть

Во время торгов в четверг, 9 мая, нефть Brent выросла в цене на 27 центов или 0,3%. Эталонный бренд торгуется на уровне 83,85 доллара за баррель. Речь идет об июльских фьючерсах на нефть.

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Параллельно контракты на нефть WTI на июнь подорожали на 34 цента или 0,4% до 79,33 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 84,12 доллара за баррель (+0,65%)

Контракты WTI торгуются по цене 79,58 доллара за баррель (+0,75%).

Актуально! Прошлую неделю выше упомянутые бренды нефти завершили с самым большим спадом за последние три месяца. На динамику на рынке нефти влияли новости из США.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть снова начала дорожать на фоне новостей из США и Китая. Во-первых, в США зафиксировали уменьшение резервов сырья в связи с ростом объемов переработки на НПЗ. Во-вторых, в апреле импорт нефти в Китай вырос на 5,45% в годовом исчислении. Эти данные поддержали ожидания относительно увеличения спроса.