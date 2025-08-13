Астрономічні цифри: скільки нафти споживається у світі щодня
- Світове споживання нафти у 2023 році становило близько 102,2 мільйона барелів на добу, а у 2025 році очікується 103,5 мільйона барелів на добу.
- Прогноз на 2026 роки передбачає зростання попиту на нафту до 104,4 мільйона барелів на добу, але з більш скромними темпами зростання.
Попри розвиток альтернативних джерел нафта залишається одним з основних джерел енергії у світі. Обсяги її споживання майже щорічно збільшуються, хоча бували й винятки.
Що таке сира нафта?
Сира нафта – це природний рідкий мінерал, який протягом десятиліть залишається основним джерелом енергії для світової економіки. Вона використовується не тільки як паливо для автомобілів, але й, в деяких країнах, для опалення будинків і промислових приміщень, пише 24 Канал з посиланням на Statista.
Колір нафти може варіюватися від світло-жовтого до насиченого чорного, а її фізичні властивості – щільність і в'язкість – залежать від родовища та складу.
Після видобутку з підземних пластів нафта проходить переробку, в результаті якої отримують широкий спектр продуктів.
Список основних продуктів, які отримують з нафти:
- бензин;
- дизельне пальне;
- авіаційний гас;
- пластмаси;
- синтетичні каучуки (шини);
- синтетичні волокна (тканини);
- моторні оливи та мастила;
- асфальт (бітум);
- мазут;
- парафін.
Скільки нафти споживається у світі?
Обсяги споживання нафти у світі дорівнює більш ніж 100 мільйонам барелів на добу.
У 2020 році, на тлі пандемії COVID-19 і введених в більшості країн обмежень, світове споживання знизилося до приблизно 88,7 мільйона барелів на день, однак уже в наступні роки ситуація змінилася: глобальна економіка поступово відновлювалася, пожвавилася транспортна галузь і промисловість.
Цікаво! За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2023 році світове споживання досягло близько 102,2 мільйона барелів на добу, а у 2024 році — приблизно 103,75 мільйона барелів на добу.
Прогноз на 2025 рік передбачає рівень у 103,5 мільйона барелів на добу, при цьому темпи зростання будуть скромнішими, ніж раніше очікувалося – близько 730 тисяч барелів на добу. У 2026 році, за оцінками МЕА, глобальний попит може скласти вже 104,4 мільйона барелів на добу.