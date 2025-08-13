Що таке сира нафта?

Сира нафта – це природний рідкий мінерал, який протягом десятиліть залишається основним джерелом енергії для світової економіки. Вона використовується не тільки як паливо для автомобілів, але й, в деяких країнах, для опалення будинків і промислових приміщень, пише 24 Канал з посиланням на Statista.

Колір нафти може варіюватися від світло-жовтого до насиченого чорного, а її фізичні властивості – щільність і в'язкість – залежать від родовища та складу.

Після видобутку з підземних пластів нафта проходить переробку, в результаті якої отримують широкий спектр продуктів.

Список основних продуктів, які отримують з нафти:

бензин;

дизельне пальне;

авіаційний гас;

пластмаси;

синтетичні каучуки (шини);

синтетичні волокна (тканини);

моторні оливи та мастила;

асфальт (бітум);

мазут;

парафін.

Скільки нафти споживається у світі?

Обсяги споживання нафти у світі дорівнює більш ніж 100 мільйонам барелів на добу.

У 2020 році, на тлі пандемії COVID-19 і введених в більшості країн обмежень, світове споживання знизилося до приблизно 88,7 мільйона барелів на день, однак уже в наступні роки ситуація змінилася: глобальна економіка поступово відновлювалася, пожвавилася транспортна галузь і промисловість.

Цікаво! За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2023 році світове споживання досягло близько 102,2 мільйона барелів на добу, а у 2024 році — приблизно 103,75 мільйона барелів на добу.

Прогноз на 2025 рік передбачає рівень у 103,5 мільйона барелів на добу, при цьому темпи зростання будуть скромнішими, ніж раніше очікувалося – близько 730 тисяч барелів на добу. У 2026 році, за оцінками МЕА, глобальний попит може скласти вже 104,4 мільйона барелів на добу.