Які основні марки нафти?

Щоб спростити торгівлю, учасники ринку орієнтуються на обмежену кількість еталонних сортів (марок) нафти: Brent, West Texas Intermediate (WTI) та Dubai Crude Решта марок, залежно від якості, щільності та вмісту сірки, оцінюються з надбавкою або знижкою щодо цих сортів, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також Найдорожча нафта: скільки коштує 1 барель нафти на ринку у липні

Що таке Brent?

Нафта марки Brent, що видобувається в Північному морі, вважається основним світовим еталоном. Попри те що обсяги постачань цієї марки нижчі в порівнянні з рядом інших сортів, наприклад, саудівських, саме вона використовується для визначення цін приблизно на дві третини всієї нафти, що постачається на міжнародний ринок.

Що таке West Texas Intermediate?

У США основним сортом є нафта West Texas Intermediate – її котирування визначають ціни на сиру нафту, що продається на американському ринку.

На Нью-Йоркській товарній біржі WTI класифікується як "легка малосірчиста нафта", тобто з низьким вмістом сірки та невисокою щільністю.

Що таке Dubai Crude?

Нафта Dubai, що видобувається в Об'єднаних Арабських Еміратах, служить основним ціновим орієнтиром для сортів сирої нафти, що постачаються в країни Азії.

Вона використовується не через великі запаси, а, тому що є однією з небагатьох марок в регіоні Перської затоки, які доступні для спотових (разових) продажів, а не тільки за довгостроковими контрактами.

Що таке Кошик ОПЕК?

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) використовує власний еталон – ціну кошика ОПЕК (OPEC Reference Basket). Це середня ціна сортів нафти, що видобуваються в країнах-членах картелю.

До кошика входять:

Saharan Blend (Алжир);

Djeno (Конго)

Zafiro (Екваторіальна Гвінея);

Rabi Light (Габон);

Iran Heavy (Ісламська Республіка Іран);

Basra Medium (Ірак);

Kuwait Export (Кувейт);

Es Sider (Лівія);

Bonny Light (Нігерія);

Arab Light (Саудівська Аравія);

Murban (ОАЕ);

Merey (Венесуела).

Різниця в ціні між Brent, WTI та кошиком ОПЕК зазвичай незначна, оскільки всі ці сорти тісно корелюють між собою.

Серед інших популярних марок можна виділити:

Tapis Crude – малосірчиста нафта, що торгується в Сінгапурі;

Western Canadian Select – важка нафта з Канади;

Bonny Light – легка нафта з Нігерії, також входить до кошика ОПЕК;

Urals – російська експортна суміш;

Isthmus – мексиканська марка, що використовується в постачаннях на ринки Північної та Південної Америки.

Ці сорти не є глобальними, але відіграють важливу роль у регіональній торгівлі.