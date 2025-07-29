Які основні марки нафти?
Щоб спростити торгівлю, учасники ринку орієнтуються на обмежену кількість еталонних сортів (марок) нафти: Brent, West Texas Intermediate (WTI) та Dubai Crude Решта марок, залежно від якості, щільності та вмісту сірки, оцінюються з надбавкою або знижкою щодо цих сортів, пише 24 Канал з посиланням на BBC.
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Що таке Brent?
Нафта марки Brent, що видобувається в Північному морі, вважається основним світовим еталоном. Попри те що обсяги постачань цієї марки нижчі в порівнянні з рядом інших сортів, наприклад, саудівських, саме вона використовується для визначення цін приблизно на дві третини всієї нафти, що постачається на міжнародний ринок.
Що таке West Texas Intermediate?
У США основним сортом є нафта West Texas Intermediate – її котирування визначають ціни на сиру нафту, що продається на американському ринку.
На Нью-Йоркській товарній біржі WTI класифікується як "легка малосірчиста нафта", тобто з низьким вмістом сірки та невисокою щільністю.
Що таке Dubai Crude?
Нафта Dubai, що видобувається в Об'єднаних Арабських Еміратах, служить основним ціновим орієнтиром для сортів сирої нафти, що постачаються в країни Азії.
Вона використовується не через великі запаси, а, тому що є однією з небагатьох марок в регіоні Перської затоки, які доступні для спотових (разових) продажів, а не тільки за довгостроковими контрактами.
Що таке Кошик ОПЕК?
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) використовує власний еталон – ціну кошика ОПЕК (OPEC Reference Basket). Це середня ціна сортів нафти, що видобуваються в країнах-членах картелю.
До кошика входять:
- Saharan Blend (Алжир);
- Djeno (Конго)
- Zafiro (Екваторіальна Гвінея);
- Rabi Light (Габон);
- Iran Heavy (Ісламська Республіка Іран);
- Basra Medium (Ірак);
- Kuwait Export (Кувейт);
- Es Sider (Лівія);
- Bonny Light (Нігерія);
- Arab Light (Саудівська Аравія);
- Murban (ОАЕ);
- Merey (Венесуела).
Різниця в ціні між Brent, WTI та кошиком ОПЕК зазвичай незначна, оскільки всі ці сорти тісно корелюють між собою.
Серед інших популярних марок можна виділити:
- Tapis Crude – малосірчиста нафта, що торгується в Сінгапурі;
- Western Canadian Select – важка нафта з Канади;
- Bonny Light – легка нафта з Нігерії, також входить до кошика ОПЕК;
- Urals – російська експортна суміш;
- Isthmus – мексиканська марка, що використовується в постачаннях на ринки Північної та Південної Америки.
Ці сорти не є глобальними, але відіграють важливу роль у регіональній торгівлі.