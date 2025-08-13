Несмотря на развитие альтернативных источников нефть остается одним из основных источников энергии в мире. Объемы ее потребления почти ежегодно увеличиваются, хотя бывали и исключения.

Что такое сырая нефть?

Сырая нефть – это природный жидкий минерал, который на протяжении десятилетий остается основным источником энергии для мировой экономики. Она используется не только как топливо для автомобилей, но и, в некоторых странах, для отопления домов и промышленных помещений, пишет 24 Канал со ссылкой на Statista.

Смотрите также Россия продолжает экспортировать нефть: кто и сколько покупает несмотря на санкции

Цвет нефти может варьироваться от светло-желтого до насыщенного черного, а ее физические свойства – плотность и вязкость – зависят от месторождения и состава.

После добычи из подземных пластов нефть проходит переработку, в результате которой получают широкий спектр продуктов.

Список основных продуктов, которые получают из нефти:

бензин;

дизельное топливо;

авиационный керосин;

пластмассы;

синтетические каучуки (шины);

синтетические волокна (ткани);

моторные масла и смазки;

асфальт (битум);

мазут;

парафин.

Сколько нефти потребляется в мире?

Объемы потребления нефти в мире равны более чем 100 миллионам баррелей в сутки.

В 2020 году, на фоне пандемии COVID-19 и введенных в большинстве стран ограничений, мировое потребление снизилось до примерно 88,7 миллиона баррелей в день, однако уже в последующие годы ситуация изменилась: глобальная экономика постепенно восстанавливалась, оживилась транспортная отрасль и промышленность.

Интересно! По данным Международного энергетического агентства, в 2023 году мировое потребление достигло около 102,2 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году - примерно 103,75 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз на 2025 год предусматривает уровень в 103,5 миллиона баррелей в сутки, при этом темпы роста будут скромнее, чем ранее ожидалось – около 730 тысяч баррелей в сутки. В 2026 году, по оценкам МЭА, глобальный спрос может составить уже 104,4 миллиона баррелей в сутки.