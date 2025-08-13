Укр Рус
13 августа, 08:00
2

Астрономические цифры: сколько нефти потребляется в мире ежедневно

Артур Дубровенко
Основные тезисы
  • Мировое потребление нефти в 2023 году составило около 102,2 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году ожидается 103,5 миллиона баррелей в сутки.
  • Прогноз на 2026 годы предусматривает рост спроса на нефть до 104,4 миллиона баррелей в сутки, но с более скромными темпами роста.

Несмотря на развитие альтернативных источников нефть остается одним из основных источников энергии в мире. Объемы ее потребления почти ежегодно увеличиваются, хотя бывали и исключения.

Что такое сырая нефть?

Сырая нефть – это природный жидкий минерал, который на протяжении десятилетий остается основным источником энергии для мировой экономики. Она используется не только как топливо для автомобилей, но и, в некоторых странах, для отопления домов и промышленных помещений, пишет 24 Канал со ссылкой на Statista.

Цвет нефти может варьироваться от светло-желтого до насыщенного черного, а ее физические свойства – плотность и вязкость – зависят от месторождения и состава. 

После добычи из подземных пластов нефть проходит переработку, в результате которой получают широкий спектр продуктов.

Список основных продуктов, которые получают из нефти:

  • бензин;
  • дизельное топливо;
  • авиационный керосин;
  • пластмассы;
  • синтетические каучуки (шины);
  • синтетические волокна (ткани);
  • моторные масла и смазки;
  • асфальт (битум);
  • мазут;
  • парафин.

Сколько нефти потребляется в мире?

Объемы потребления нефти в мире равны более чем 100 миллионам баррелей в сутки.

В 2020 году, на фоне пандемии COVID-19 и введенных в большинстве стран ограничений, мировое потребление снизилось до примерно 88,7 миллиона баррелей в день, однако уже в последующие годы ситуация изменилась: глобальная экономика постепенно восстанавливалась, оживилась транспортная отрасль и промышленность.

Интересно! По данным Международного энергетического агентства, в 2023 году мировое потребление достигло около 102,2 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году - примерно 103,75 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз на 2025 год предусматривает уровень в 103,5 миллиона баррелей в сутки, при этом темпы роста будут скромнее, чем ранее ожидалось – около 730 тысяч баррелей в сутки. В 2026 году, по оценкам МЭА, глобальный спрос может составить уже 104,4 миллиона баррелей в сутки.