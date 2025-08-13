Астрономические цифры: сколько нефти потребляется в мире ежедневно
- Мировое потребление нефти в 2023 году составило около 102,2 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году ожидается 103,5 миллиона баррелей в сутки.
- Прогноз на 2026 годы предусматривает рост спроса на нефть до 104,4 миллиона баррелей в сутки, но с более скромными темпами роста.
Несмотря на развитие альтернативных источников нефть остается одним из основных источников энергии в мире. Объемы ее потребления почти ежегодно увеличиваются, хотя бывали и исключения.
Что такое сырая нефть?
Сырая нефть – это природный жидкий минерал, который на протяжении десятилетий остается основным источником энергии для мировой экономики. Она используется не только как топливо для автомобилей, но и, в некоторых странах, для отопления домов и промышленных помещений, пишет 24 Канал со ссылкой на Statista.
Смотрите также Россия продолжает экспортировать нефть: кто и сколько покупает несмотря на санкции
Цвет нефти может варьироваться от светло-желтого до насыщенного черного, а ее физические свойства – плотность и вязкость – зависят от месторождения и состава.
После добычи из подземных пластов нефть проходит переработку, в результате которой получают широкий спектр продуктов.
Список основных продуктов, которые получают из нефти:
- бензин;
- дизельное топливо;
- авиационный керосин;
- пластмассы;
- синтетические каучуки (шины);
- синтетические волокна (ткани);
- моторные масла и смазки;
- асфальт (битум);
- мазут;
- парафин.
Сколько нефти потребляется в мире?
Объемы потребления нефти в мире равны более чем 100 миллионам баррелей в сутки.
В 2020 году, на фоне пандемии COVID-19 и введенных в большинстве стран ограничений, мировое потребление снизилось до примерно 88,7 миллиона баррелей в день, однако уже в последующие годы ситуация изменилась: глобальная экономика постепенно восстанавливалась, оживилась транспортная отрасль и промышленность.
Интересно! По данным Международного энергетического агентства, в 2023 году мировое потребление достигло около 102,2 миллиона баррелей в сутки, а в 2024 году - примерно 103,75 миллиона баррелей в сутки.
Прогноз на 2025 год предусматривает уровень в 103,5 миллиона баррелей в сутки, при этом темпы роста будут скромнее, чем ранее ожидалось – около 730 тысяч баррелей в сутки. В 2026 году, по оценкам МЭА, глобальный спрос может составить уже 104,4 миллиона баррелей в сутки.