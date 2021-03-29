Всемирный банк придумал облигации, доходность которых зависит от увеличения популяции носорогов. Какая главная цель авторитетного финансового учреждения и почему дикие животные стали ядром проекта – читайте дальше.

Ценные бумаги также называют облигациями "дикой природы", которые были созданы с целью сбора средств для увеличения популяции черных носорогов в Южной Африке.

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Первая ласточка

Всемирный банк стремится привлечь 45 миллионов долларов или 670 миллионов рандов. Кампания стартует в середине 2021 года. Ценные бумаги будут пятилетними с нулевым купоном .

Облигация (бонд) — это эмиссионная ценная бумага, часть кредита в виде долговой расписки. Покупатель автоматически становится кредитором, а продавец, выпустил бонд, — должником (эмитентом).

Выплаты инвесторам будут зависеть от темпов увеличения популяции носорогов в двух заповедниках, которые находятся на территории Южной Африки. Глобальный экологический фонд будет отвечать за выплаты владельцам облигаций. Фонд поддерживают более 40 государств.

Если программа окажется успешной, то ее расширят. В частности, речь идет о защите популяции черных носорогов в Кении и других видов диких животных:

львов,

горилл,

орангутангов.

Поэтому, люди, которые заинтересованы в сохранении природы, смогут получить фидбэк для своей работы и реинвестировать средства в новые проекты, в противовес уже привычной поддержке от государств и филантропов.

Кроме того, в инновационном механизме финансирования облигаций для сохранения дикой природы планируют использовать ценные бумаги Всемирного банка и Международного банка реконструкции и развития.

Всемирный банк также продаст природоохранные облигации на сумму 100 миллионов долларов. Пока не известно, куда будут направлены средства.

Носорог / Фото unsplash

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Контекст

Сейчас главной целью кампании Всемирного банка является увеличение популяции носорогов на 4% в течение года. Согласно последним данным, сейчас в Южной Африке проживают 2046 черных носорогов . В 2018 году в Южной Африке были убиты 769 носорогов, в основном белых.

Работая над инновационной структурой, как эта, мы начинаем с малого и надеемся извлечь уроки из первой попытки, а затем успешно расширить ее, с целью масштабировать то, что работает,

– заявила директор по устойчивому развитию в Credit Suisse Мариса Дрю.

Носороги находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства. Этому способствует спрос на порох из рога носорога в Китае и Вьетнаме, который, как полагают, лечит рак.

Кроме того, безопасность носорогов называют первой стойкой облигацией, используемой для финансирования различных программ – от морских к рыболовным проектов на Сейшельских островах к образованию девочек в сельских регионах Индии.