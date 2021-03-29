Прибыль будет зависеть от носорогов: Всемирный банк создал облигации "дикой природы"
Всемирный банк придумал облигации, доходность которых зависит от увеличения популяции носорогов. Какая главная цель авторитетного финансового учреждения и почему дикие животные стали ядром проекта – читайте дальше.
Источник:Bloomberg
Ценные бумаги также называют облигациями "дикой природы", которые были созданы с целью сбора средств для увеличения популяции черных носорогов в Южной Африке.
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Первая ласточка
Всемирный банк стремится привлечь 45 миллионов долларов или 670 миллионов рандов. Кампания стартует в середине 2021 года. Ценные бумаги будут пятилетними с нулевым купоном.
Если программа окажется успешной, то ее расширят. В частности, речь идет о защите популяции черных носорогов в Кении и других видов диких животных:
- львов,
- горилл,
- орангутангов.
Всемирный банк также продаст природоохранные облигации на сумму 100 миллионов долларов. Пока не известно, куда будут направлены средства.
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Контекст
Сейчас главной целью кампании Всемирного банка является увеличение популяции носорогов на 4% в течение года. Согласно последним данным, сейчас в Южной Африке проживают 2046 черных носорогов. В 2018 году в Южной Африке были убиты 769 носорогов, в основном белых.
Работая над инновационной структурой, как эта, мы начинаем с малого и надеемся извлечь уроки из первой попытки, а затем успешно расширить ее, с целью масштабировать то, что работает,
– заявила директор по устойчивому развитию в Credit Suisse Мариса Дрю.
Носороги находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства. Этому способствует спрос на порох из рога носорога в Китае и Вьетнаме, который, как полагают, лечит рак.
Кроме того, безопасность носорогов называют первой стойкой облигацией, используемой для финансирования различных программ – от морских к рыболовным проектов на Сейшельских островах к образованию девочек в сельских регионах Индии.
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