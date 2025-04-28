Беззаперечний лідер: в якому регіоні зосереджені найбільші запаси нафти у світі

Цінність нафти для світу важко переоцінити. Цей ресурс має надзвичайно важливе значення для сучасної світової економіки. Саме тому особливе місце у світі займає Близький Схід.

Де найбільші запаси нафти у світі

Найбагатшим регіоном на нафту є Близький Схід. У цьому регіоні розташовані країни, які мають як значні запаси нафти, так і активно її видобувають та продають, пише 24 Канал з посиланням на ОПЕК.

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За даними ОПЕК, запаси нафти на Близькому Сході оцінюють в 871,18 мільярда барелів нафти. Беззаперечним лідером за запасами нафти серед країн в регіоні є Саудівська Аравія, яка має 267 мільярдів барелів нафти. Загалом на регіон припадає понад 55% світових резервів нафти. Проте за останні три десятиліття, частка Близького Сходу за цим показником суттєво зменшилася.

Що відомо про Близький Схід Це назва регіону, розташованого в Західній Азії та Північній Африці. Цей регіон розташований на стику європейського, азійського та африканського материків.

Зокрема, в 1960 році на регіон припадало приблизно 63% світових запасів нафти. Тоді як у 2020 році ця частка становила менше 56%, за даними y Statista. Це пов'язано зі збільшенням запасів нафти, які виявили в Америці. Зокрема, до 2023 року частка Латинської Америки зросла майже втричі. Нагадаємо, що країна з найбільшими запасами нафти у світі – це Венесуела, яка розташована в Південній Америці.