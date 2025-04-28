Чому долар росте в ціні

У понеділок, 28 квітня 2025 року, долар США демонструє позитивну динаміку на ринку. Американська валюта наблизилася до важливого психологічного рівня, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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На сьогодні інвестори готуються до ключових економічних звітів, які можуть продемонструвати перші наслідки тарифної політики Дональда Трампа. Зокрема, йдеться про звіт про ринок праці за квітень, який мають опублікувати в п'ятницю. Ще два індикатори, за якими будуть стежити, – це ВВП за перший квартал 2025 року та звіт по інфляції у США.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США, на момент створення цього матеріалу, коливається на рівні 99,96. Долар зріс в ціні сьогодні на 0,17%, за даними MarketWatch. Протягом торгового дня долара США коливався в діапазоні від 99,45 до 99,84.

До теми! За перші 100 днів Дональда Трампа в Білому домі долар США впав в ціні приблизно на 9%. Це найбільший обвал долара з часів Річарда Ніксона, який був президентом понад 50 років тому.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: