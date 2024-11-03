Які країни найбагатші на нафту

Варто враховувати, що країни, які видобувають найбільше нафти у світі не завжди можуть похвалитися найбільшими запасами сировини на своїх тераріях. Одне – це виявити значні запаси нафти, а зовсім інше – розвинути та налагодити процес видобування та переробки сировини, пише 24 Канал з посиланням на OilPrice.

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Лідером за обсягами запасів нафти у світі є Венесуела, яка є однієї із найпроблематичніших країн у світі. На сьогодні нафтові резерви країни оцінюють у понад 300 мільярдів барелів нафти. Проте санкції США, системні економічні кризи, корупція заважають країні на повну використати цей ресурс.

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До першої п'ятірки також входять такі країни:

Саудівська Аравія – 267 мільярдів барелів нафти;

Іран – 208,6 мільярда доларів;

Канада – 171 мільярд барелів нафти;

Ірак – 145 мільярдів доларів.

До теми! Очікують, що до 2030 року Канада буде здатна видобувати більші нафти. Завдяки цьому країна зможе відігравати важливішу роль на ринку. Країна уже сьогодні у п'ятірці лідерів за обсяги видобування сировини.

Серед лідерів за запасами нафта також Об'єднані Арабські Емірати (111 мільярдів барелів нафти), Кувейт (101,5 мільярда барелів нафти), Лівія (48,3 мільярда барелів нафти).

У США запаси нафти та конденсату оцінили приблизно в 74 мільярди барелів нафти. За іншими оцінками, резерви сирої нафти, які належать американцям, становлять трохи менш як 36 мільярдів барелів нафти.