Где самые большие запасы нефти в мире

Самым богатым регионом на нефть является Ближний Восток. В этом регионе расположены страны, которые имеют как значительные запасы нефти, так и активно ее добывают и продают, пишет 24 Канал со ссылкой на ОПЕК.

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По данным ОПЕК, запасы нефти на Ближнем Востоке оценивают в 871,18 миллиарда баррелей нефти. Безоговорочным лидером по запасам нефти среди стран в регионе является Саудовская Аравия, которая имеет 267 миллиардов баррелей нефти. Всего на регион приходится более 55% мировых резервов нефти. Однако за последние три десятилетия, доля Ближнего Востока по этому показателю существенно уменьшилась.

Что известно о Ближнем Востоке Это название региона, расположенного в Западной Азии и Северной Африке. Этот регион расположен на стыке европейского, азиатского и африканского материков.

В частности, в 1960 году на регион приходилось примерно 63% мировых запасов нефти. Тогда как в 2020 году эта доля составляла менее 56%, по данным y Statista. Это связано с увеличением запасов нефти, которые обнаружили в Америке. В частности, к 2023 году доля Латинской Америки выросла почти втрое. Напомним, что страна с наибольшими запасами нефти в мире – это Венесуэла, которая расположена в Южной Америке.