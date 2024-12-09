На світовий ринок нафти чекають серйозні зміни

У Bank of America вважають, що рішення ОПЕК+ щодо перенесення початку збільшення обсягів видобування нафти, щонайменше, до квітня навряд чи є успішним. Нагадаємо, що нафтовий картель ухвалив таке рішення, аби підтримати ціни на нафту. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

Зверніть увагу Долар фіксує втрати на ринку

Натомість країни ОПЕК+ поступається часткою ринку виробникам, які не входять до блоку. Для прикладу, йдеться у США, де планують суттєво наростити обсяги видобування нафти. У Bank of America очікують, що до 2030 року частка країн, які не входять до ОПЕК, на світовому ринку нафти буде становити 75%. Іншими словами, лише орієнтовно 20% вільних потужностей ОПЕК+ можуть бути залучені в цьому десятилітті.

До теми! З весни 2025 року ОАЕ почнуть збільшувати обсяги видобування нафти.

Експерти з американського банку додали, що наразі головним фактором впливу на ринку нафти є попит. Вони додали, що ситуація з попитом на сировину навряд чи покращиться у 2025 році. Річ у тому, що через економічні виклики Китай купує менше нафти, тоді як фіксують сповільнення світового економічного зростання.