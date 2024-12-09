Мировой рынок нефти ждут серьезные изменения

В Bank of America считают, что решение ОПЕК+ о переносе начала увеличения объемов добычи нефти, по меньшей мере, до апреля вряд ли является успешным. Напомним, что нефтяной картель принял такое решение, чтобы поддержать цены на нефть. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

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Зато страны ОПЕК+ уступает долю рынка производителям, которые не входят в блок. Например, говорится в США, где планируют существенно нарастить объемы добычи нефти. В Bank of America ожидают, что к 2030 году доля стран, не входящих в ОПЕК, на мировом рынке нефти будет составлять 75%. Другими словами, лишь ориентировочно 20% свободных мощностей ОПЕК+ могут быть задействованы в этом десятилетии.

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Эксперты из американского банка добавили, что сейчас главным фактором влияния на рынке нефти является спрос. Они добавили, что ситуация со спросом на сырье вряд ли улучшится в 2025 году. Дело в том, что из-за экономических вызовов Китай покупает меньше нефти, тогда как фиксируют замедление мирового экономического роста.