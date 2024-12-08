ОАЕ збільшать обсяги видобування нафти

Об'єднані Арабські Емірати, які є частиною ОПЕК, в 2025 році будуть видобувати на 300 тисяч барелів нафти на добу більше. Це частина плану. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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ОАЕ перейдуть до запланованого збільшення обсягів видобування нафти у квітні наступного року. Країна буде підтримувати такий рівень видобутку до кінця вересня 2026 року.

Нагадаємо, що країни ОПЕК+ на останній зустрічі домовилися залишити поточний рівень загального видобутку чорного золота до кінця 2026 року. Нафтовий картель відклав заплановане збільшення видобутку сировини на наступний рік. Головна причина – це прогнози про слабкий попит на нафту на 2025 рік.

Загалом група відклала старт збільшення видобутку, щонайменше, на три місяці – до квітня 2025 року і продовжила повне згортання скорочень на рік до кінця 2026 року через слабкий попит і бурхливе зростання видобутку за межами групи.