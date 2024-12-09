Ситуація на ринку валют

У понеділок, 9 грудня, долар США демонструє від'ємну динаміку на ринку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Trading Economics. До того ж попередній тиждень американська валюта закінчила зі спадом.

Цікаво Ринок нафти відреагував на важливий сигнал від ОПЕК+

За попередні 5 днів долар США впав на 0,45% щодо кошика з 6 інших валют. При цьому з початку року Індекс долара зріс на 4,57%, згідно з даними Market Watch.

Особиста фінансова стабільність неможлива без джерела регулярного доходу чи надійного роботодавця. Саме таким є український Райффайзен Банк. Згідно з рейтингом Forbes, банк входить в топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів. До т ого ж тут завжди відкриті різноманітні вакансії. Знайти ідеальну для себе можна за посиланням.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,07;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США наразі торгується на рівні 105,96. Цей показник зафіксував спад на рівні 0,09%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапозон коливання за день коливається від 105,95 до 106,21.

Нагадаємо, що в Індії заявили, що в БРІКС не зацікавлені в послабленні долара США на ринку. До цього Трамп погрожував запровадити мита на рівні 100%, якщо вони будуть шукати альтернативу для долара на міжнародному ринку.